“Fitwalking for AIL”: la camminata solidale a Ragusa per la giornata mondiale della Leucemia Mieloide Cronica

Domenica 24 settembre a Ragusa si terrà l’evento “Fitwalking for AIL”, un’appuntamento solidale non competitivo organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. Questa iniziativa si svolge in tutta Italia con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’Associazione AIL a favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da tumori del sangue e alle loro famiglie.

La presidente di AIL Ragusa, Carmela Nicita, ha sottolineato l’importanza di promuovere un approccio integrato che comprenda l’ambiente fisico, sociale, ecologico e culturale per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale.

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

La partecipazione all’evento contribuirà a sostenere i progetti di ricerca e assistenza di AIL Ragusa a favore dei pazienti ematologici. È possibile iscriversi alla manifestazione anche la mattina del 24 settembre presso la sede di AIL Ragusa in via Collodi, 1. Il raduno è previsto alle 10, mentre la camminata inizierà alle 10.30 e seguirà un percorso attraverso le vie del centro di Ragusa, con chiusura dell’evento nuovamente in via Collodi.

Il percorso della camminata, della durata di circa un’ora, includerà diverse tappe attraverso le vie della città, permettendo ai partecipanti di contribuire in modo significativo alla causa solidale e alla ricerca sulla leucemia mieloide cronica.