Firmato maxi-accordo tra BAPS e Regione Siciliana: 150 milioni per rilanciare l’agroalimentare

Una nuova iniezione di fiducia e liquidità per il futuro dell’agroalimentare siciliano: è stato firmato oggi un protocollo d’intesa da 150 milioni di euro tra la Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) e la Regione Siciliana. L’obiettivo è sostenere le imprese del settore primario e agroindustriale isolano attraverso accesso agevolato al credito, investimenti strategici e progetti di innovazione.

A siglare l’intesa Saverio Continella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BAPS, e Salvatore Barbagallo, Assessore regionale all’Agricoltura. Il protocollo copre il triennio 2025-2027 e si inserisce nel Piano di Impresa “FUTURA” dell’istituto bancario, che punta su sostenibilità, rigenerazione urbana e transizione ecologica: “Il nostro ruolo – ha dichiarato Continella – è creare in Sicilia le migliori opportunità per famiglie e imprese. I 150 milioni saranno destinati a progetti strategici su energia, infrastrutture, innovazione produttiva e filiere agricole”.

Le priorità

Tra le priorità finanziabili: agricoltura rigenerativa, digitalizzazione, efficienza nell’uso dell’acqua, energie rinnovabili, logistica intelligente e trasformazione industriale del prodotto agricolo. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani agricoltori e alla sostenibilità ambientale. “Il comparto ha bisogno di strumenti rapidi e ben calibrati – ha commentato Barbagallo – per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della volatilità del mercato. Questo accordo rafforza il legame tra pubblico e privato e sostiene concretamente la transizione agricola siciliana”.

Il nuovo accordo si aggiunge a un ventaglio di iniziative già promosse da BAPS nel comparto agricolo: intese con i Consorzi di tutela del Cerasuolo di Vittoria e dell’Etna DOC, gestione degli investimenti nella filiera frutta in guscio, sospensione delle rate agrarie per la siccità, accordi con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e supporto a comunità energetiche e progetti agrivoltaici.

