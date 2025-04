Fiori italiani protagonisti della primavera: gli italiani spenderanno circa 80 milioni durante il periodo pasquale

Riportare i fiori nelle case degli italiani, approfittando della ricchezza stagionale della primavera e della vicinanza della Pasqua, per rendere più accoglienti tavole, balconi, giardini e salotti. È questo l’obiettivo della campagna promossa dalla Consulta florovivaismo di Coldiretti e da Campagna Amica, che ha preso il via nei mercati contadini di tutta Italia: da Roma a Milano, da Verona a Napoli, fino a Ragusa, Lecce, Bologna, Perugia, Sassari e molte altre città.

Protagonisti dell’iniziativa sono gli esperti del verde della Coldiretti, impegnati a diffondere la cultura del fiore italiano: spiegano ai cittadini i segreti di ogni varietà, dalla stagionalità al significato simbolico, dalla cura e coltivazione fino agli usi creativi per realizzare composizioni floreali originali.

La stima di Coldiretti

Secondo una stima Coldiretti su dati Istat, gli italiani spenderanno quest’anno circa 80 milioni di euro per l’acquisto di fiori e piante durante il solo periodo pasquale. Un investimento che non riguarda soltanto l’estetica, ma anche la salute: numerose ricerche scientifiche confermano infatti gli effetti benefici della presenza di piante e fiori in casa, tra cui la riduzione dello stress, il miglioramento dell’umore e della qualità dell’aria.

Ma l’invito di Coldiretti non è rivolto solo al consumo consapevole: è anche un gesto di sostegno concreto all’agricoltura italiana. Acquistare fiori prodotti nel nostro Paese significa infatti valorizzare il territorio, contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e sostenere un comparto fondamentale del Made in Italy.

© Riproduzione riservata