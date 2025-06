Finisce sull’asfalto mentre pedala: 53enne travolto da un’auto a Cava d’Aliga. Altro incidente sulla Modica – Noto

A rimanere ferito nell’impatto un ciclista ragusano di 53 anni, P. C., che è finito rovinosamente a terra dopo la collisione con una autovettura. Per lui escoriazioni in varie parti del corpo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L’incidente, che si è verificato poco dopo le 13 di oggi, ha visto coinvolti due mezzi: una Fiat Punto alla guida della quale c’era un giovane di Scicli di 23 anni ed una bici alla cui guida c’era il cinquantenne ragusano. Teatro dell’impatto la strada provinciale alle porte di Cava d’Aliga, proprio nei pressi del bivio di ingresso alla frazione di Bruca. Il ferito è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maggio-Nino Baglieri di Modica. Sul posto per rilevare l’incidente una pattuglia della Polizia Locale di Scicli che ha anche curato il movimento veicolare sulla trafficatissima litoranea.

Qualche ora prima, un altro incidente si era verificato lungo la Strada Provinciale 28 che collega Modica a Noto. In questo caso, un trattore e una Fiat Panda si sono scontrati in un impatto che ha avuto conseguenze serie: l’utilitaria, dopo il violento urto, ha terminato la sua corsa contro un muro e si è ribaltata. A bordo della Panda viaggiavano tre persone — un uomo, la moglie e la figlia — tutte rimaste ferite e soccorse tempestivamente dal personale del 118. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica, che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Due episodi che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto lungo le arterie extraurbane del territorio ibleo, spesso teatro di incidenti anche gravi. Ha collaborato Michele Barbagallo

