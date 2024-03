Finisce fuori strada e si cappotta l’auto. A Vittoria automobilista miracolato. Esce illeso

Per fortuna solo tantissimo spavento e null’alltro. Un giovane automobilista di 28 anni è uscito fuori strada ieri mattina sulla strada statale 115 al km 300 nel tratto da Vittoria per Comiso, in contrada Boscorotondo-Passoscarparo. Per cause in via di accertamento da parte della Polstrada l’autovettura è finita fuori strada. Miracolosamente iIlleso il conducente. Sul posto anche l’Anas per la messa in sicurezza della Statale. ricerca fotografica di Franco Assenza

