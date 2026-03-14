Finale di stagione al cardiopalma per lo Scicli: la società punta alla salvezza diretta

Inizia il fine stagione al cardiopalma con la dirigenza che guarda alla salvezza in questo campionato di Promozione, girone D, interamente giocato in salita. “Dopo una stagione di sacrifici crediamo nella salvezza diretta – sono le parole del vice presidente dello Scicli calcio, Angelo Massari, dopo un briefing della società dirigenziale – per questo, grazie al colpo del nostro direttore sportivo Peppe Riela, in settimana abbiamo aggiunto alla rosa il fantasista Ciccio Papaleo e anche grazie al suo contributo tutti i ragazzi sono determinati a fare il possibile per riuscire ‘nell’impresa’ che sarebbe un giusto premio per tutta la dirigenza, la tifoseria, la città e per lo spogliatoio. A tal proposito voglio ringraziare pubblicamente Bartolo Alecci e Peppe Puglisi che, pur di onorare gli impegni presi, stanno facendo sforzi economici importanti per il bene della squadra e della città. Non dobbiamo dimenticare che lo Scicli è un patrimonio di tutta la città. Dobbiamo raggiungere la salvezza e poi programmare un futuro sereno per questa società. Faccio, quindi, un accorato appello a tutte le forze imprenditoriali ed a tutti coloro che hanno a cuore lo sport sciclitano per far sì che qualcuno ci possa dare una mano per portare lo Scicli nei palcoscenici sportivi che merita la città. Guardare lontano vuol dire pensare ad una comunità, la nostra, che per la sua storia, merita almeno un campionato di Eccellenza e solo se uniamo le forze possiamo riuscire nel progetto. Sono benvenuti tutti coloro che si vogliono avvicinare alla società, li aspettiamo per sederci ad un tavolo e programmare un roseo, anzi cremisi, futuro per questa squadra”.

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