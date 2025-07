Filmati e bloccati. I Bonnie e Clyde dei supermercati a Modica presi grazie ad un sistema di videosorveglianza dotato di intelligenza artificiale

Sicuri di non essere scoperti avevano alzato il tiro. La coppia di Bonnie e Clyde, dopo aver “visitato” alcuni supermercati del Polo commerciale di Modica hanno deciso di “colpire” anche all’interno del punto vendita Cash & Carry AG Distribuzione di contrada Beneventano sito sulla strada Modica-Pozzallo-Ispica. E qui hanno “inciampato” finendo nel mirino del sistema di videosorveglianza dotato della funzione dell’intelligenza artificiale che permette di rilevare in tempo reale i movimenti delle persone all’interno degli esercizi in cui è installato. La coppia di ladri agiva indisturbata da un supermercato all’altro: portava via liquori, suppellettili per la casa ed altri oggetti in vendita sugli scaffali.

Al Cash & Carry AG Distribuzione di contrada Beneventano è andata male: qui il sistema ha segnalato intrusioni predatorie fra gli scaffali del grande punto vendita fornendo le immagini. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di bloccare i presunti ladri e recuperare la merce. Ad un controllo dell’auto sulla quale i due viaggiavano i militari hanno rinvenuto altra merce della quale non riuscivano a spiegarne la tracciabilità e che sarebbe stata rubata in altri supermercati. A loro carico il reato di furto.

