“Fiat Voluntas Dei”: a Scicli la Compagnia “Il teatro del pero”

Ad ospitarla lo Spazio teatrale Officinoff di via dei Lillà. Inizio spettacolo domenica alle 18. La commedia brillante in due atti di Giuseppe Macrì con l’adattamento di Giuseppe Ferlito che ne cura anche la regia vede come interpreti gli attori Annalisa Ferlisi, Alessandro Campo, Salvo Giorgio, Marco Cimitini, Grazia Floridia, Salvo Purromuto, Lorena Pelligra, Liliana Stimolo e Beppe Belluardo. “Una commedia non del tutto tale, nonostante l’inevitabile ‘lieto fine’; una risata apparente che nasconde le lacrime di conflitti latenti; e, dunque, in definitiva, una commedia che è una commedia vera, per il semplice motivo che, come le migliori satire, castigat ridendo mores ma, al contempo, dipinge un affresco di contraddizioni fra equilibri e conflitti, speranze e timori, illusioni e disillusioni che suscita ilarità, ma anche riflessione – presentato così il lavoro teatrale – la regia di Giuseppe Ferlito è riuscita a rendere il gioco comico nella sua vera natura, contraddittoria e conflittuale. Le forti caratterizzazioni dei personaggi finiscono col porre all’attenzione dello spettatore proprio il lato oscuro della commedia, che poi è il lato oscuro della natura umana”.

