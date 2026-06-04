Fiamme vicino alle case popolari ad Acate: rogo di sterpaglie e immondizia

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Momenti di forte apprensione ad Acate, dove nel pomeriggio di oggi un incendio ha interessato un terreno situato nei pressi della zona delle case popolari, nelle adiacenze di via Maresciallo Giudice. Le fiamme si sono sviluppate tra sterpaglie e rifiuti abbandonati, generando una densa colonna di fumo che ha rapidamente raggiunto le abitazioni circostanti.

Il fumo, spinto dal vento, è entrato anche all’interno di alcune abitazioni. La presenza di materiale vario tra la vegetazione secca avrebbe contribuito ad alimentare il rogo, rendendo più complesso il contenimento delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le squadre hanno lavorato per evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente e raggiungere le abitazioni più vicine, in una zona già densamente abitata.

Fortunatamente, non si registrano al momento feriti, ma resta alta la preoccupazione tra i residenti per la frequenza di episodi simili che mettono a rischio la sicurezza e la qualità della vita nelle zone più esposte.

Sono in corso verifiche per accertare le cause del rogo e l’eventuale natura dolosa dell’incendio.

Foto: Daniele Campagnolo

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