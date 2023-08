Fiamme minacciano resort a Ragusa. Ore intende per i vigili del fuoco. Anche canadair

Una vasta area di macchia mediterranea e vegetazione è stata avvolta dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, mettendo in pericolo il rinomato Donnafugata Resort. I vigili del fuoco di Ragusa, supportati da squadre dell’AIB Forestale e volontari della Protezione Civile, sono entrati in azione tempestivamente per contrastare l’incendio che si è sviluppato nella contrada Piombo.

L’incendio, le cui cause sono ancora oggetto di indagine, ha generato un’enorme colonna di fumo che è stata visibile da una vasta area della costa iblea. Le squadre di emergenza si sono mobilitate in modo rapido ed efficace per evitare che le fiamme potessero raggiungere le strutture del Donnafugata Resort, noto e apprezzato complesso turistico della zona.

Le autorità locali hanno adottato una risposta coordinata e strategica per affrontare l’emergenza. Il personale DOS VVF (Direttore Operazioni di Spegnimento) è stato presente sul campo per supervisionare l’operazione dei due elicotteri che sono stati dispiegati per contribuire agli sforzi di spegnimento dal cielo. La presenza dell’elicottero è stata fondamentale per raggiungere e affrontare punti difficilmente accessibili dalla terra.

L’incendio ha avuto anche un impatto sulla viabilità della zona, in quanto il fumo si è diffuso verso la strada provinciale 15. Per garantire la sicurezza dei conducenti e mantenere la viabilità, pattuglie della Polizia Locale di Ragusa e del Commissariato di Comiso sono intervenute per gestire il traffico e assicurare che le strade rimanessero transitabili nonostante le difficili condizioni.

La situazione ha richiesto l’intervento di tutte le risorse disponibili per contenere l’incendio e proteggere sia le persone che le proprietà. Inoltre, è stato richiesto l’intervento di un Canadair, il cui supporto aereo è fondamentale per affrontare incendi di questa portata, soprattutto quando l’accesso è complicato o quando le fiamme si stanno avvicinando a strutture di valore.