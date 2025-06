Fiamme alimentate dal vento partono da Comiso e corrono verso Ragusa

di Giada Drocker – Diversi interventi dei vigili del fuoco oggi. Il più rilevante avrebbe preso origine in tarda mattinata nell’area a ridosso del cimitero di Comiso. L’incendio nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, della protezione vivile a cui si è aggiunta anche la forestale, sta risalendo il costone verso contrada Castiglione e Ragusa. Intervenuto un elicottero ed è stata fatta richiesta di altri mezzi aerei. Le fiamme sono alimentate dal vento che ha spazzato la provincia iblea e, nel momento in cui si scrive è ancora in corso. In mattinata altre fiamme a Santa Croce, bruciate sterpaglie e alberi in una zona di ammasso di rifiuti. Nessuna abitazione coinvolta. Questo incendio è stato domato



