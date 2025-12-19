Festività natalizie, Castello di Donnafugata aperto, musei chiusi: ecco gli orari

Il Castello di Donnafugata si conferma una delle principali attrazioni culturali della provincia di Ragusa anche durante le festività natalizie. Nei giorni festivi di mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, così come giovedì 1 e martedì 6 gennaio 2026, il castello sarà regolarmente aperto al pubblico con il consueto orario continuato dalle 9.00 alle 16.00, con permanenza consentita fino alle 16.45.

Una notizia importante per turisti e visitatori che scelgono il territorio ibleo durante le vacanze, ma anche per i residenti che vogliono approfittare dei giorni festivi per riscoprire uno dei luoghi simbolo della cultura e della storia locale.

Musei comunali chiusi nelle stesse giornate

Nelle stesse giornate festive resteranno chiusi il Museo della Città ospitato a Palazzo Zacco e il Museo Italia in Africa. La chiusura riguarda sia il periodo natalizio sia le prime festività del nuovo anno, ad eccezione di una sola giornata.

Il Museo della Città farà infatti eccezione il 6 gennaio 2026, quando sarà aperto al pubblico, offrendo un’ulteriore opportunità di visita in occasione dell’Epifania.

