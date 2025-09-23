Festival dei Formaggi Iblei a Modica: successo per la seconda tappa tra gusto e tradizione

La città di Modica si è trasformata in un vero palcoscenico del gusto per la seconda tappa della prima edizione del Festival dei Formaggi Iblei, iniziativa finanziata dal GAL Terra Barocca e promossa da Progetto Natura, la più grande cooperativa di raccolta del latte in Sicilia.

L’evento, ospitato nell’ex Convento del Carmine, ha offerto una domenica all’insegna dei sapori, della tradizione e dello spettacolo, regalando ai partecipanti un viaggio sensoriale tra le eccellenze casearie del territorio ibleo.

Degustazioni e animazioni

Sin dal mattino, il pubblico ha potuto partecipare a degustazioni gratuite di formaggi tipici e assistere a esibizioni itineranti di artisti buskers, creando un’atmosfera festosa che ha esaltato il legame tra cultura, gastronomia e socialità.

Nel pomeriggio si sono svolte masterclass dedicate ai formaggi e ai vini, condotte da Giorgio Solarino, delegato ONAV Modica, con focus su abbinamenti d’eccellenza, come il Ragusano Dop in tre stagionature accompagnato da selezionati vini locali, tra cui il Cerasuolo di Vittoria Docg.

La degustazione guidata dei formaggi, coordinata da Antonio Difalco, responsabile del settore qualità di Progetto Natura, ha approfondito la storia e le caratteristiche dei prodotti iblei, tra cui Ricotta, Ragusano Dop, Tumazzo Ibleo, Mozzarella e Provola.

Valorizzazione del territorio e giovani protagonisti

Un ruolo centrale è stato svolto dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, coordinati dal docente Giovanni Roccasalva, che hanno supportato l’organizzazione e presentato i formaggi al pubblico, unendo professionalità e entusiasmo.

Prossima tappa

Il Festival dei Formaggi Iblei proseguirà con la terza e ultima tappa domenica 28 settembre alla FAM – Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa, per un’altra giornata dedicata al gusto e alla scoperta delle eccellenze lattiero-casearie del territorio.

© Riproduzione riservata