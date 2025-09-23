L’ospedale di Modica si è distinto in Italia per l’alto volume di casistica espletata nell’ambito delle tecniche mininvasive di endoFAV. Le tecniche mininvasive di endoFAV sono procedute endovascolari che creano una fistola artero-venosa (FAV) per la dialisi attraverso l’uso di cateteri e radiofrequenza, senza ricorrere a chirurgia aperta. Utilizzando un apposito dispositivo, si realizza un collegamento percutaneo […]
Festival dei Formaggi Iblei a Modica: successo per la seconda tappa tra gusto e tradizione
23 Set 2025 12:57
La città di Modica si è trasformata in un vero palcoscenico del gusto per la seconda tappa della prima edizione del Festival dei Formaggi Iblei, iniziativa finanziata dal GAL Terra Barocca e promossa da Progetto Natura, la più grande cooperativa di raccolta del latte in Sicilia.
L’evento, ospitato nell’ex Convento del Carmine, ha offerto una domenica all’insegna dei sapori, della tradizione e dello spettacolo, regalando ai partecipanti un viaggio sensoriale tra le eccellenze casearie del territorio ibleo.
Degustazioni e animazioni
Sin dal mattino, il pubblico ha potuto partecipare a degustazioni gratuite di formaggi tipici e assistere a esibizioni itineranti di artisti buskers, creando un’atmosfera festosa che ha esaltato il legame tra cultura, gastronomia e socialità.
Nel pomeriggio si sono svolte masterclass dedicate ai formaggi e ai vini, condotte da Giorgio Solarino, delegato ONAV Modica, con focus su abbinamenti d’eccellenza, come il Ragusano Dop in tre stagionature accompagnato da selezionati vini locali, tra cui il Cerasuolo di Vittoria Docg.
La degustazione guidata dei formaggi, coordinata da Antonio Difalco, responsabile del settore qualità di Progetto Natura, ha approfondito la storia e le caratteristiche dei prodotti iblei, tra cui Ricotta, Ragusano Dop, Tumazzo Ibleo, Mozzarella e Provola.
Valorizzazione del territorio e giovani protagonisti
Un ruolo centrale è stato svolto dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, coordinati dal docente Giovanni Roccasalva, che hanno supportato l’organizzazione e presentato i formaggi al pubblico, unendo professionalità e entusiasmo.
Prossima tappa
Il Festival dei Formaggi Iblei proseguirà con la terza e ultima tappa domenica 28 settembre alla FAM – Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa, per un’altra giornata dedicata al gusto e alla scoperta delle eccellenze lattiero-casearie del territorio.
© Riproduzione riservata