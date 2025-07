Festa di San Giovanni a Vittoria: fede popolare, folklore, iniziative culturali e di spettacolo

di Francesca Cabibbo – Vittoria si ferma per un giorno per i festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni. Questo pomeriggio alle 18 la solenne processione per le vie della città. Grande la partecipazione dei vittoriesi, molti con la caratteristica maglietta rossa dei portatori, altri che percorrono il tragitto a piedi come ex voto.

La festa, molto attesa in città, si è arricchita di numerosi appuntamenti culturali e devozionali, ma anche di alcune iniziative simboliche. Venerdì sera, la processione è partita dalla basilica per una inedita processione verso l’ospedale dove è stata celebrata la messa con e per gli ammalati presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa.

Sabato pomeriggio fino a mezzanotte e domenica mattina dalle 10 alle 12,30 un’iniziativa dal sapore turistico: la salita dal campanile della basilica, con vista (visibile soprattutto la domenica nelle ore diurne) sui tetti della città, sulla splendida valle dell’Ippari che degrada verso il mare.

Sabato sera, il momento collaterale musicale, con la presenza di Marcella Bella che ha richiamato numerosi appassionati della musica anche da altre province siciliane.

Lunedì la città di Vittoria si ferma per un giorno di assoluto riposo e dedicato alla famiglia e al trasferimento nelle località balneari o di villeggiatura, soprattutto Scoglitti. Negozi e uffici chiusi, persino i bar calano le saracinesche, le strade sono semideserte e con pochissime auto. La città per alcune ore cambia volto.



