Festa dell’Immacolata a Ragusa, lunedì iniziano le celebrazioni a Ibla

Con la recita del santo Rosario, le litanie cantate e il canto dello Stellario prenderà il via, lunedì, nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, a Ragusa, il tradizionale momento celebrativo dedicato alla patrona principale e regina della Sicilia. Tornano, dunque, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata anche se pure quest’anno, così come accaduto nel 2020, si dovrà rinunciare alla processione del simulacro per le vie della città antica di Ibla a causa dell’emergenza sanitaria. Sempre lunedì, alle 18, ci sarà la santa messa.

Il novenario, sempre con questi appuntamenti fissi, a partire dalle 17, andrà avanti sino al 6 dicembre. Tra gli appuntamenti da segnalare, quello di mercoledì 1° dicembre con l’incontro di preghiera riservato ai ragazzi dell’Acr che si terrà a partire dalle 16 mentre alle 18,30, subito dopo la funzione religiosa del giorno, ci sarà l’adorazione eucaristica. Quindi, giovedì 2 dicembre, alle 19,30, è in programma l’incontro di catechesi dal titolo “La fede di Giuseppe si incontra con la fede di Maria” che sarà tenuto dal professore Paolo Antoci, giosefologo. Il parroco, il sacerdote Pietro Floridia, nella qualità di rettore della chiesa di San Francesco all’Immacolata, e il comitato della festa ricordano che dal 29 novembre all’8 dicembre nel Duomo di San Giorgio non si svolgeranno celebrazioni eucaristiche eccezion fatta per domenica 5 dicembre.