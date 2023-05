Festa della mamma: Anffas onlus di Ragusa mette a disposizione i “cuori di biscotto” per Telethon

In occasione della Festa della mamma, in programma nel corso di questo fine settimana, l’Anffas onlus Ragusa mette a disposizione, presso la propria sede di via Eugenio Criscione Lupis 97, i cuori di biscotto per sostenere la ricerca della fondazione Telethon.

COSA SONO I CUORI DI BISCOTTO

“Di mamma ce n’è una sola, di gusti ce ne sono tre”: questo il claim utilizzato che dà la possibilità di degustare i prodotti di qualità seguendo le indicazioni: guardare lontano con arance di Sicilia; illuminare il cammino con gocce di cioccolato; cambiare il futuro con farina integrale. I cuori di biscotto sono un’idea regalo prelibata e originale e sostengono la ricerca sulle malattie genetiche rare, donando una speranza concreta a molte mamme rare.

“Forniamo un nostro sostegno alla ricerca – spiegano dall’Anffas onlus Ragusa – e lo facciamo seguendo le indicazioni che arrivano dal nazionale, cercando di fornire piena collaborazione ai progetti in essere e che cercano di coinvolgere quante più persone è possibile”.