Fervore religioso e devozione per Maria Santissima di Portosalvo con la processione in mare a Marina di Ragusa. FOTO GALLERY

Ieri, il 15 agosto Marina di Ragusa si è illuminata di fede e devozione in occasione della festa solenne in onore di Maria Santissima di Portosalvo. Migliaia di fedeli si sono riuniti per partecipare alle celebrazioni, un evento atteso con fervore religioso che ha reso omaggio alla patrona della frazione.

La festa ha avuto inizio nel pomeriggio e si è protratta fino a tarda sera, culminando con una suggestiva processione attraverso le vie della località. Il punto focale è stato l’imbarco del simulacro della Madonna di Portosalvo presso il porto turistico, un momento carico di significato per i devoti presenti. La processione, guidata dal vescovo mons. Giuseppe La Placa e dal parroco don Riccardo Bocchieri, ha coinvolto numerosi sacerdoti, autorità civili e militari, tutti uniti nella celebrazione di questo evento sacro.

Il percorso della processione è stato pianificato accuratamente, consentendo alla Madonna di Portosalvo, simbolicamente proveniente dal mare, di benedire i suoi “figli” in attesa lungo le strade del paese. Il corpo bandistico Vito Cutello di Chiaramonte Gulfi ha accompagnato il corteo con musica, creando un’atmosfera ancor più solenne.

Dopo l’imbarco, il parroco don Riccardo Bocchieri ha pronunciato una benedizione al mare, esprimendo gratitudine per il legame profondo tra il mare e la comunità di fedeli. Le sue parole hanno riflettuto la connessione tra il navigare e la fede, sottolineando il ruolo dell’oceano come segno della presenza divina e come metafora della fede e della speranza.

La processione si è poi conclusa con lo sbarco del simulacro e il ritorno in chiesa, dove è stata celebrata una messa di ringraziamento. L’intera celebrazione è stata contrappuntata da un suggestivo spettacolo pirotecnico dal porto turistico, che ha incantato villeggianti e turisti presenti nella località costiera.

Don Bocchieri ha riflettuto sulla profonda partecipazione dei fedeli e sulla significativa devozione dimostrata nei confronti della Madonna di Portosalvo. Questo evento non è solo un momento di festa, ma rappresenta anche un’opportunità per vivere in pienezza l’amore di Dio, come sottolineato dal parroco stesso.