Ferragosto: in Sicilia 50.000 turisti arriveranno dal mare con MSC. C’anche la nave per Sophia Loren. Boom prenotazioni per Ragusa, Noto, Modica e Cefalù

Il Mediterraneo continua a brillare come una delle destinazioni di crociera più amate al mondo, e MSC Crociere ne è un esempio lampante. Con l’arrivo di Ferragosto, la compagnia di crociere registra risultati straordinari nei porti siciliani, con quasi 50.000 passeggeri che si imbarcheranno da Palermo, Messina e Siracusa per esplorare le meraviglie del Mediterraneo a bordo delle sue navi.

L’evento rappresenta un momento significativo per l’industria turistica locale, dato che quattro navi della flotta di MSC Crociere faranno scalo nella regione, portando con sé non solo passeggeri entusiasti, ma anche benefici economici per l’indotto turistico della zona. Le navi che faranno tappa includono la MSC Seashore, l’ultima aggiunta alla flotta di MSC Crociere, progettata per offrire agli amanti degli spazi aperti una crociera indimenticabile. Oltre a questa, ci saranno la MSC Divina, dedicata a Sophia Loren, e la MSC Grandiosa.

La portata del turismo generato dalle crociere non si limita ai porti principali, ma si estende anche alle zone circostanti. Secondo l’Osservatorio MSC Crociere, le prenotazioni per le escursioni nei luoghi circostanti sono in aumento. Città come Cefalù, Ragusa, Monreale, Modica e Noto stanno vivendo un’attenzione da parte dei turisti provenienti dalle navi, contribuendo a sostenere l’economia locale e promuovendo la bellezza e la cultura delle zone circostanti.

A livello nazionale, MSC Crociere segna un nuovo record con 12 delle sue 22 navi che prenderanno parte alle crociere di Ferragosto nel Mediterraneo, effettuando un totale di 63 scali in 15 porti italiani. Questo flusso costante di crocieristi non solo rende omaggio alle bellezze italiane, ma anche alle economie locali. Con un’eccezionale stima di 250.000 crocieristi che scenderanno dalle navi per esplorare i territori circostanti, l’impatto economico previsto si aggira intorno ai 25 milioni di euro.