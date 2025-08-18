Ferito ai genitali con forbici mentre dorme: lite di coppia a Chiaramonte Gulfi

Singolare episodio di violenza domestica a Chiaramonte Gulfi. Una donna, al culmine di una lite per motivi di gelosia, avrebbe tentato di amputare con delle forbici l’area genitale del compagno mentre questi dormiva.

Violenza domestica Chiaramonte: le condizioni dell’uomo

L’uomo, fortunatamente, non ha riportato mutilazioni ma ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Presidio Territoriale di Emergenza, dove gli sono stati applicati tredici punti di sutura.

Violenza domestica Chiaramonte: il caso sui social

La vicenda è emersa soltanto successivamente, diventando di dominio pubblico dopo la diffusione di alcuni post sui social network. Non risulterebbero denunce presentate ai Carabinieri e l’accaduto sarebbe stato ricondotto a una lite tra i due conviventi.

© Riproduzione riservata