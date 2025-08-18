L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Ferito ai genitali con forbici mentre dorme: lite di coppia a Chiaramonte Gulfi
18 Ago 2025 09:49
Singolare episodio di violenza domestica a Chiaramonte Gulfi. Una donna, al culmine di una lite per motivi di gelosia, avrebbe tentato di amputare con delle forbici l’area genitale del compagno mentre questi dormiva.
Violenza domestica Chiaramonte: le condizioni dell’uomo
L’uomo, fortunatamente, non ha riportato mutilazioni ma ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Presidio Territoriale di Emergenza, dove gli sono stati applicati tredici punti di sutura.
Violenza domestica Chiaramonte: il caso sui social
La vicenda è emersa soltanto successivamente, diventando di dominio pubblico dopo la diffusione di alcuni post sui social network. Non risulterebbero denunce presentate ai Carabinieri e l’accaduto sarebbe stato ricondotto a una lite tra i due conviventi.
