FC Vittoria Asd: ci si prepara al campionato

A poche ore dalla ufficialità dei quattro gironi del campionato di Promozione, già diramati dalla Lega Regionale Dilettanti, il Presidente del FC Vittoria ASD, Toti Miccoli ed il DG Simone Bellino, danno una lettura sul nuovo torneo regionale che sarà preceduto dalla prima fase di Coppa Italia.



“Ho appreso ieri della notizia della composizione dei gironi di Promozione – commenta il Presidente Miccoli. Per quanto riguarda il girone D, dov’è inserito il Vittoria, è un raggruppamento molto competitivo. Ci sono squadre dal passato importante, che insieme alla nostra società vorranno esprimere al meglio il loro calcio. Nulla sarà scontato anche se la squadra che abbiamo approntato è sicuramente tra quelle che possono ambire alla vittoria finale. Sarà il campo, poi, a decretare la squadra che meriterà il passaggio in Eccellenza. Rimane il fatto che quest’anno la Promozione è un campionato tutto da vivere e da seguire”.



“Con la composizione del girone D di Promozione – afferma il DG Bellino – abbiamo finalmente contezza del valore del campionato. Ed il valore è davvero alto, per le squadre che compongono il nostro raggruppamento. Anche il Vittoria sarà una squadra che vuol’essere tra le protagoniste. A tal proposito mi preme ringraziare il Presidente ed il suo staff per avermi dato la possibilità di assemblare una squadra di tutto rispetto. Al di là del budget, la squadra è stata fatta guardando tanti fattori, non ultimo anche quello economico. Niente ‘spese pazze’ ma solo investimenti oculati. Per quanto riguarda il campionato, siamo pronti ad affrontare le altre 13 squadre del girone e lo faremo sempre con la massima umiltà e con il massimo rispetto degli avversari di turno”.



Intanto per quanto riguarda le partite ufficiali, il Vittoria esordirà in Coppa Italia domenica 28 agosto nella gara d’andata di Coppa Italia contro il Frigintini.