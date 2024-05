Fast walk Vittoria: l’onda gialla a Vittoria

Con la prima edizione della FAST WALK la città di Vittoria si colora di Giallo e così con 200 amanti della caminata sportiva si sono messi alla prova con un tracciato di 4 km da fare due volte per un totale di 8 nel pieno centro storico del liberty vittoriese. A dare il via il vice sindaco della città Fiorellini coadiuvato dal presidente della Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano e la pro loco vittoria . Ed così si è riusciti a creare un evento sportivo pieno di entusiasmo e forza fisica. A coordinare il tutto è stato Giovanni Cardello che col suo impegno e costanza è riuscito a creare una vera manifestazione sportiva con un colore giallo che unisca tutti i partecipanti. Appuntamento per la prossima edizione nel 2025 affinché possa diventare un appuntamento fisso nel panorama sportivo ipparino



