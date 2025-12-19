Fascicolo sanitario elettronico 2.0, parte la fase operativa: all’ASP di Ragusa oltre 400 mila euro

Entra ufficialmente nella fase operativa il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, con l’avvio delle attività di formazione rivolte ai medici. Un passaggio decisivo per l’attuazione del nuovo sistema digitale che raccoglierà e renderà accessibile la storia sanitaria di ogni cittadino siciliano, come previsto dalla normativa nazionale ed europea. Il termine fissato per la piena operatività è marzo 2026.

Il progetto rappresenta uno degli assi portanti della digitalizzazione della sanità regionale ed è finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In Sicilia l’investimento complessivo ammonta a circa 6,2 milioni di euro, ripartiti tra le nove Aziende sanitarie provinciali in base al numero degli assistiti.

All’ASP di Ragusa circa 419 mila euro per il Fascicolo sanitario 2.0

Nel quadro della ripartizione delle risorse, un ruolo rilevante spetta all’ASP di Ragusa, alla quale sono destinati circa 419 mila euro. Il finanziamento servirà in particolare a sostenere la formazione dei medici di medicina generale e dei professionisti sanitari, chiamati a utilizzare in modo sistematico il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 nella pratica clinica quotidiana.

L’obiettivo è rendere il fascicolo uno strumento realmente operativo, aggiornato e integrato, capace di migliorare la continuità delle cure, la condivisione delle informazioni cliniche e l’appropriatezza degli interventi sanitari sul territorio provinciale.

Un passaggio strategico per la sanità digitale in provincia di Ragusa

Per l’ASP di Ragusa il Fascicolo sanitario 2.0 rappresenta una leva strategica di innovazione, in grado di rafforzare il rapporto tra territorio e sistema ospedaliero, semplificare i percorsi di cura e garantire maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione dei dati sanitari. La formazione dei medici costituisce la fase più delicata del processo, perché segna il passaggio dalla progettazione all’utilizzo concreto dello strumento.

Il sistema consentirà ai cittadini di accedere in modo digitale a referti, prescrizioni, vaccinazioni, lettere di dimissione e piani terapeutici, mentre per i professionisti sanitari rappresenterà una piattaforma unica di consultazione e aggiornamento delle informazioni cliniche.

Investimenti Pnrr e sanità digitale in Sicilia

Le prime Aziende sanitarie siciliane ad aver sottoscritto i protocolli operativi con gli Ordini dei medici sono state Palermo e Messina, con investimenti rispettivamente superiori a 1,5 milioni di euro e a circa 774 mila euro. Per le altre province, tra cui Ragusa, la ripartizione delle risorse è stata definita in raccordo con gli Ordini professionali territorialmente competenti, garantendo una distribuzione proporzionata al bacino di utenza.

© Riproduzione riservata