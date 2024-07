Falso fisioterapista, falsa dietologa, falso dentista. Dopo l’intervento dei Nas di Ragusa ci si interroga

Restano le domande e le perplessità dopo la recente vasta operazione dei Nas di Ragusa che hanno scoperto falsi medici che esercitano la professione senza averne titolo. Ma soprattutto curavano i pazienti senza essere dei sanitari.

I Carabinieri durante le ispezioni hanno di recente rilevato irregolarità procedendo alla segnalazione di 6 persone all’Autorità Giudiziaria e al sequestro di un locale per un valore complessivo di circa 70.000 euro.

In particolare a Siracusa, come vi avevamo già raccontato qualche giorno fa, è stato scoperto un 82enne, che esercitava abusivamente l’attività di fisioterapista senza essere in possesso dei previsti titoli abilitativi, inoltre, l’attività veniva svolta presso un garage adibito a studio fisioterapico, che è stato sequestrato unitamente alle attrezzature rinvenute, per un valore di circa 70.000 euro.

In un secondo caso, a Floridia, al termine di approfonditi accertamenti, i militari del Nucleo hanno segnalato una 44enne di Siracusa per esercizio abusivo della professione sanitaria. Nella fattispecie la donna, svolgeva illegalmente la professione di dietologa, effettuando atti medici in assenza di titolo abilitante nonché per aver aperto e mantenuto in esercizio una struttura sanitaria senza la prescritta autorizzazione.

Inoltre, in un poliambulatorio di Lentini, a conclusione di attività investigativa, è stato segnalato il gerente, un 43enne, perché esercitava la professione di odontoiatra in assenza della prescritta laurea e altri due dipendenti odontoiatri, rispettivamente di 37 e 52 anni, perché in concorso con l’odontotecnico, permettevano, in più circostanze, che questi effettuasse prestazioni odontoiatriche su diversi pazienti.

Infine, a Siracusa, a seguito di attività ispettiva e successive verifiche, hanno deferito una 21enne, legale responsabile di una struttura ricettiva per anziani, per non aver adempiuto all’ordinanza del SUAP, con la quale le ordinava la chiusura e disponeva lo sgombro degli ospiti.

Ecco, grazie al lavoro dei Carabinieri del Nas di Ragusa si è riusciti a stanare coloro che lucravano sui pazienti e sulle loro malattie senza tra l’altro essere davvero dei medici. Ed allora restano le domande di cui parlavamo prima. Si puo’ arrivare fino a questo punto per motivi economici? Cioè non solo si prendono in giro i pazienti ma anche si curano senza aver studiato, col rischio di prescrivere terapie e farmaci che piuttosto che curare rischiano a volte di far aggravare il quadro clinico. Ed allora, quanto vale una vita umana ? Quanti soldi, quante mance sottobanco alle segreterie di questi studi di falsi medici? E’ questa la nuova umanità ?

