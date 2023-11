“Fair Play nel mondo dello Sport e non solo”, il Volley Modica nelle scuole

Modica – I rappresentanti dell’Avimecc Volley Modica, domani mattina alle 10, incontreranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” per parlare di fair play nel mondo dello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Il fair play, letteralmente “gioco corretto”, è un concetto che nasce in Inghilterra nell’Ottocento e viene concepito inizialmente per le competizioni sportive.

Con il tempo si fa spazio in altri ambiti e si diffonde anche nei rapporti sociali perchè il fair play ormai non rappresenta solo un modo di comportarsi, ma anche un modo di pensare.

In uno scenario come quello attuale, segnato da una forte crisi di valori, la scuola e lo

sport uniscono le forze per cercare di trasmettere messaggi corretti e positivi in un

momento fondamentale della crescita dei ragazzi, come la fase pre-adolescenziale.

A portare la loro testimonianza ai giovani alunni, ci saranno, Ezio Aprile, presidente dell’Avimecc Volley Modica, l’allenatore della squadra che milita in serie A3, Enzo Distefano, il vice capitano biancoazzurro Vincenzo Nastasi, lo schiacciatore Riccardo Capelli.