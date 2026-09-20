Fabrizio Corona si ferma a Modica: la sua pausa ha un protagonista inatteso

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Una pausa a Modica e uno spuntino artigianale prima di rimettersi in viaggio. Fabrizio Corona si è fermato in città prima di un suo impegno professionale in provincia di Ragusa, concedendosi un piccolo pit stop nel segno del gusto.

Per la sosta, la bresaola artigianale preparata da Claudio Fidone: una parentesi gastronomica tra una tappa e l’altra del suo percorso. Giusto il tempo di mangiare qualcosa, poi di nuovo in viaggio.

Questa volta, a ritagliarsi un posto nel racconto del suo passaggio è una specialità diversa dal celebre cioccolato modicano. Perché a Modica le tentazioni non sono soltanto dolci.

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