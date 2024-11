Fabio Volo conquista il pubblico di Modica

Tre su tre per Fabio Volo a Modica! Per la terza volta, l’autore, attore e conduttore è stato accolto con entusiasmo al Teatro Garibaldi, dove ha presentato il suo ultimo libro “Balleremo la musica che suonano”. L’evento, parte della rassegna InTeatroLibri, ideata dalla brillante Piera Ficili, ha regalato ai partecipanti oltre 90 minuti di riflessioni, risate ed emozioni. Con la sapiente conduzione di Enzo Scarso, Volo ha raccontato dal palco del tempio della cultura modicana, la sua ultima fatica letteraria: ‘Balleremo la musica che suonano’. 90 e più minuti dedicati al quattordicesimo libro di una carriera iniziata 23 anni fa, conditi da divagazioni più o meno sul tema (compresa la battuta sulla distanza in auto Palermo-Modica teoricamente di meno di 300 chilometri ma praticamente infinita…), battute e momenti

esilaranti ma anche seri e profondi, caratterizzati tutti da emozione ed empatia. Perché Volo ha confermato quello che ormai sembra essere un cordone ombelicale tra lui e la città di Modica, in una condivisione piena con chi viene a vedere le sue presentazioni e a cui lo scrittore bergamasco dedica attenzione, pensieri, minuti e manifesto affetto. Davvero una bellissima serata come poche se ne ricordano così.

Nuovi eventi letterari in arrivo

Non si ferma l’attività culturale di Modica, che ha in programma tre imperdibili appuntamenti organizzati dalla libreria Mondadori Bookstore Modica.

Sabato 30 novembre – Firmacopie con Bia Clay alla Mondandori Bookstore, Plaza Shopping, dalle 17.

L’autrice di “Fiori di Narciso” (Sperling & Kupfer) incontrerà i lettori per firmare copie del suo romanzo. La storia toccante di Alhena, una ragazza che nasconde il suo mondo interiore dietro un sorriso, e del suo incontro/scontro con Adriel, soprannominato Narciso.

Domenica 1 dicembre – Presentazione di Gaetano Savatteri

Alla Mondandori Bookstore, Plaza Shopping alle ore 18.30, lo scrittore siciliano presenta “La magna via” (Sellerio), una nuova avventura di Saverio La Manna. Un viaggio che esplora legami familiari, amicizie e misteri, con una narrazione che si muove tra Palermo e Agrigento.

Martedì 10 dicembre – Show cooking con Luca Pappagallo

Alla Mondadori Bookstore, Plaza Shopping. Alle 18.30 il celebre chef di Food Network presenta “La nostra cucina di casa” (Vallardi), un libro con oltre 100 ricette italiane. La serata includerà uno show cooking esclusivo, seguito da una sessione di firmacopie.

Una Modica che ama la cultura

Questi eventi confermano Modica come polo culturale dinamico e coinvolgente, capace di attrarre grandi nomi della letteratura e dello spettacolo. Lettori e appassionati non possono perdere queste opportunità uniche per incontrare i loro autori preferiti.

