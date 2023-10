Ex studenti modicani si ritrovano a 50 anni dalla licenza media

Si ritrovano a 50 anni dalla licenza media. Si sono riuniti in un locale di marina di Modica gli ex alunni dell’istituto Pietro Scrofani di Corso Garibaldi di Modica, anno scolastico 72/73.

Un bellissimo momento per festeggiare insieme l’importante traguardo: Aparo, Aprile, Avola, Candiano, Cappello, Caruso, Drago, Gerratana, Giannone, Giuca, Iemmolo, Iemmolo, Maltese e Pisana si sono ritrovati in un noto locale di Marina di Modica dove, fra una chiacchiera e un ricordo si sono riuniti per trascorrere una bella serata. Una bella occasione per ricordare gli anni che furono ma anche per fare un tuffo nel passato con gioia ma anche con un po’ di nostalgia.