Evento artistico diventa discoteca abusiva: oltre mille persone al Castello di Donnafugata, denunciato organizzatore

La Squadra Amministrativa della Questura di Ragusa ha denunciato l’organizzatore di un evento non autorizzato che si è svolto nella notte di sabato 30 agosto presso il Castello di Donnafugata e nelle aree annesse.

Quello che sulla carta era stato presentato come un incontro dedicato a performance artistiche e musica dal vivo, con prevendita online e biglietti acquistabili all’ingresso, si è trasformato in un vero e proprio spettacolo danzante. Secondo le verifiche, infatti, erano presenti postazioni dj set e sul posto si sono radunate circa mille persone, in totale assenza delle autorizzazioni previste. Una discoteca abusiva.

Nessuna licenza per pubblico spettacolo

Gli agenti hanno accertato che mancavano sia la licenza di pubblico spettacolo, rilasciata dal Questore solo dopo le verifiche di sicurezza, sia le certificazioni di agibilità e il rispetto delle norme su antincendio e montaggio delle strutture tecniche.

Di conseguenza, sono state contestate violazioni di carattere penale e amministrativo. L’organizzatore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’azione di controllo della Questura

L’intervento rientra in una più ampia attività di monitoraggio degli eventi nella provincia di Ragusa, mirata a garantire la sicurezza dei partecipanti e il rispetto delle normative.

La Questura ha ribadito che le licenze per spettacoli pubblici vengono rilasciate solo dopo un’attenta verifica delle condizioni strutturali, logistiche e di sicurezza, proprio per evitare rischi legati a manifestazioni con grande afflusso di pubblico.

