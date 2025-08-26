«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Santa Croce, locale trasformato abusivamente in discoteca: scattano i controlli della Questura di Ragusa
26 Ago 2025 11:13
Blitz della Questura di Ragusa e del Commissariato di Comiso, insieme agli ispettori dei Vigili del Fuoco, in un locale del territorio comunale di Santa Croce che, sebbene autorizzato esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, era stato trasformato abusivamente in luogo di pubblico spettacolo.
Durante l’accesso ispettivo, gli agenti hanno riscontrato lo svolgimento di un intrattenimento danzante, senza le obbligatorie verifiche di agibilità della struttura e senza la necessaria licenza del Questore.
Scattano sanzioni e segnalazioni
Alla luce delle irregolarità riscontrate, saranno applicate le sanzioni penali e amministrative previste, oltre alle segnalazioni al Comune di Santa Croce Camerina per i provvedimenti di competenza.
Controlli a tappeto in estate
La Questura ha sottolineato che l’attività di controllo capillare dei locali pubblici è stata intensificata in tutto il territorio ibleo, soprattutto nel periodo estivo, per garantire sicurezza e rispetto delle normative. In diversi esercizi commerciali sono già state riscontrate irregolarità, con relative sanzioni.
Le autorità ribadiscono agli esercenti l’obbligo di rispettare scrupolosamente leggi e regolamenti, in particolare per quanto riguarda: licenze e titoli autorizzativi, norme di sicurezza e antincendio, occupazione del suolo pubblico, divieto di vendita di alcolici ai minori, rispetto di orari e limiti della musica diffusa.
