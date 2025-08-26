Santa Croce, locale trasformato abusivamente in discoteca: scattano i controlli della Questura di Ragusa

Blitz della Questura di Ragusa e del Commissariato di Comiso, insieme agli ispettori dei Vigili del Fuoco, in un locale del territorio comunale di Santa Croce che, sebbene autorizzato esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, era stato trasformato abusivamente in luogo di pubblico spettacolo.

Durante l’accesso ispettivo, gli agenti hanno riscontrato lo svolgimento di un intrattenimento danzante, senza le obbligatorie verifiche di agibilità della struttura e senza la necessaria licenza del Questore.

Scattano sanzioni e segnalazioni

Alla luce delle irregolarità riscontrate, saranno applicate le sanzioni penali e amministrative previste, oltre alle segnalazioni al Comune di Santa Croce Camerina per i provvedimenti di competenza.

Controlli a tappeto in estate

La Questura ha sottolineato che l’attività di controllo capillare dei locali pubblici è stata intensificata in tutto il territorio ibleo, soprattutto nel periodo estivo, per garantire sicurezza e rispetto delle normative. In diversi esercizi commerciali sono già state riscontrate irregolarità, con relative sanzioni.

Le autorità ribadiscono agli esercenti l’obbligo di rispettare scrupolosamente leggi e regolamenti, in particolare per quanto riguarda: licenze e titoli autorizzativi, norme di sicurezza e antincendio, occupazione del suolo pubblico, divieto di vendita di alcolici ai minori, rispetto di orari e limiti della musica diffusa.

