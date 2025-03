Evade tre milioni di euro di imposte, sequestro per ditta individuale modicana

Non avrebbe presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un totale di circa 3 milioni di euro. Il titolare di una ditta individuale modicana operante nel settore della raccolta dei metalli ferrosi è stato denunciato dai Finanzieri di Ragusa. Inoltre, a suo carico, è stato eseguito un sequestro preventivo dei beni.

Le indagini e le irregolarità fiscali

L’indagine trae origine da una verifica fiscale condotta nell’ottobre 2024 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica. Attraverso un’analisi documentale e indagini finanziarie, i militari hanno accertato che il titolare della ditta non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019, sottraendo alla tassazione circa 3 milioni di euro dal 2017 al 2022.

Il sequestro dei beni

A seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, il GIP del Tribunale di Ragusa, in data 25 febbraio 2025, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo di 396.964,21 euro. Il sequestro ha riguardato beni nella disponibilità del soggetto, sia direttamente riferibili alla ditta, sia, in subordine, di proprietà personale.

Nel corso dell’esecuzione del decreto, i finanzieri hanno sequestrato 106.400 euro in contanti, occultati nei locali aziendali e nell’abitazione dell’indagato, grazie anche all’intervento di un’unità cinofila “cashdog” del Gruppo Guardia di Finanza di Siracusa; oltre 70.000 euro depositati su conti correnti bancari e tre veicoli: una Mercedes GLC 220d, una Mini Cooper Countryman e una Vespa Piaggio 150, per un valore complessivo di circa 80.000 euro.

L’inchiesta è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e si procederà con ulteriori accertamenti per definire il quadro probatorio.

