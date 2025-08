Evade dai domiciliari e crea caos all’anagrafe di Modica: arrestato 50enne

Momenti di tensione presso l’ufficio anagrafe comunale di Modica, dove un uomo di 50 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver seminato disordine e costretto alla chiusura momentanea degli uffici.

I fatti si sono verificati in mattinata, quando una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE ha richiesto l’intervento urgente degli agenti del Commissariato di P.S. di Modica. Il soggetto, in evidente stato di agitazione, ha dato in escandescenze davanti agli sportelli, generando panico tra dipendenti e utenti. Per ragioni di sicurezza, il servizio è stato temporaneamente sospeso.

Una volta riportata la calma, gli agenti hanno identificato l’uomo, scoprendo tramite i controlli in banca dati che si trattava di un pregiudicato residente a Chiaramonte Gulfi, già sottoposto al regime di arresti domiciliari. Era autorizzato a uscire esclusivamente nel territorio del proprio comune, ma si trovava a Modica senza alcun permesso, configurando così il reato di evasione.

L’uomo è stato quindi arrestato e ricondotto presso la propria abitazione per proseguire la misura cautelare. A suo carico è scattata anche una denuncia in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio, in seguito al blocco delle attività all’anagrafe.

Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni del comportamento dell’uomo e valutare eventuali aggravamenti delle misure restrittive.

© Riproduzione riservata