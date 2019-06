Europee ed analisi del voto, vertice del Coordinamento cittadino PD Ragusa - Ragusa Oggi

Europee ed analisi del voto, vertice del Coordinamento cittadino PD Ragusa

Si è svolto lunedì sera il Coordinamento cittadino del Partito Democratico di Ragusa durante il quale sono stati analizzati i risultati della tornata elettorale terminata lo scorso 26 maggio. La riunione è stata caratterizzata da un clima sereno ed è stata espressa soddisfazione per il risultato raggiunto dal PD in città: con una percentuale di quasi il 26% quello ragusano è il miglior risultato tra i capoluoghi di provincia di Sicilia.

Diversi gli interventi che hanno evidenziato lo stato di salute del PD ibleo, dimostrato anche dal grande risultato dei nove punti percentuale sopra il dato regionale.

Durante il Coordinamento, inoltre, si è registrato l’intervento di diversi rappresentanti di lista che hanno confermato come più della metà dei voti sono stati dati solo alla lista a conferma che il PD a guida Zingaretti sta vivendo una fase di rilancio.

“Per il grande risultato raggiunto – dichiara il segretario Peppe Calabrese – abbiamo ricevuto i complimenti da parte del PD nazionale e questo è un chiaro segnale che a Ragusa c’è una classe dirigente preparata e responsabile. Da subito, a livello locale lavoreremo per arginare una giunta ordinaria e spendacciona, che dopo un anno, dimostra tutti i limiti messi in mostra nel primo 20% di mandato. Lavoreremo per un Partito Democratico inclusivo e disponibile nei confronti di chi vuole lavorare al nostro fianco”.

A termine della riunione Calabrese ha ringraziato tutti i presenti e ha rivolto l’augurio di buon lavoro agli eletti.

“Adesso spazio alle proposte – ha concluso – le polemiche le lasciamo a chi ha tempo da perdere”.