Etna: scatta l’allerta: alta probabilità di fontane di lava

CATANIA – Sale il livello di allerta sull’Etna. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha comunicato il passaggio al livello F1 del sistema ETNAS, che indica un’alta probabilità di accadimento di fontane di lava. Alla luce dell’evoluzione del fenomeno vulcanico, è stata attivata la fase operativa locale di allarme, con tutte le misure di prevenzione e monitoraggio già in atto sul territorio etneo. La situazione è in costante aggiornamento e viene seguita dagli esperti dell’INGV e dalla Protezione Civile. Si raccomanda alla popolazione di seguire le comunicazioni ufficiali e adottare comportamenti prudenti.



