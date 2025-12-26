Mentre l’azienda sanitaria continua a rivendicare risultati positivi nella riduzione delle liste d’attesa, sul territorio emergono episodi che sollevano interrogativi sulla reale efficacia del sistema. A portare all’attenzione pubblica una vicenda emblematica è il Comitato Civico Articolo 32, che segnala quanto accaduto nei giorni scorsi a un paziente dell’ospedale di Modica. «La mattina del 16 […]
Etna: scatta l’allerta: alta probabilità di fontane di lava
26 Dic 2025 13:50
CATANIA – Sale il livello di allerta sull’Etna. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha comunicato il passaggio al livello F1 del sistema ETNAS, che indica un’alta probabilità di accadimento di fontane di lava. Alla luce dell’evoluzione del fenomeno vulcanico, è stata attivata la fase operativa locale di allarme, con tutte le misure di prevenzione e monitoraggio già in atto sul territorio etneo. La situazione è in costante aggiornamento e viene seguita dagli esperti dell’INGV e dalla Protezione Civile. Si raccomanda alla popolazione di seguire le comunicazioni ufficiali e adottare comportamenti prudenti.
