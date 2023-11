Estorsioni al cimitero di Pozzallo e traffico droga, 13 fermi

Blitz contro un banda di estorsori e trafficanti di droga a Pozzallo. Eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 13 persone ritenute responsabili – a vario titolo – di diversi episodi di estorsione commessi nell'ambito del settore edilizio all'interno del cimitero di Pozzallo, nonche' di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Per sei degli indagati e' stata disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere, per gli altri sette l'obbligo di firma. L'indagine e' condotta dai carabinieri della Compagnia di Modica con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Ulteriori dettagli nella conferenza stampa alle 11 presso il Comando provinciale carabinieri di Ragusa.