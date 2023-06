Estate e incendi. A Modica, emanata ordinanza: multe per chi non pulisce i propri terreni. E non solo

Con l’arrivo della bella stagione, purtroppo, i rischi di incendio si moltiplicano. Per questo, è importante agire in modo preventivo evitando quantomeno i pericoli legati all’incuria. Per questo motivo il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha emanato un’ordinanza per prevenire il rischio di incendi gravi nell’intero territorio di Modica e sarà attiva fino al 15 ottobre.

Chiunque possieda terreni pubblici o privati nel territorio comunale deve provvedere a pulirli, eliminando la vegetazione secca e tutti gli elementi che possono facilmente prendere fuoco. È vietato lanciare mozziconi di sigaretta dai veicoli in movimento e utilizzare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, fornelli o attrezzi che producono scintille nei boschi e nei terreni con cespugli. È vietato bruciare residui di lavorazione agricola come plastica o materiali simili e svolgere operazioni che possono causare incendi.

COME AGIRE NEL RISPETTO DELL’ORDINANZA: MULTE PER CHI NON LA RISPETTA

Coloro che possiedono aree non edificate nell’area urbana devono recintarle per impedire l’accesso, pulire ed eliminare sterpaglie e vegetazione secca vicino agli edifici, rimuovere rifiuti di qualsiasi tipo che possono causare o alimentare incendi e disinfestare, pulire e bonificare i terreni nel caso di presenza di animali come roditori, insetti o parassiti.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite secondo la legge, con sanzioni pecuniarie di almeno 200 euro, fatti salvi eventuali reati.

L’appello lanciato è quello alla sensibilizzazione generale affinché ciascuno faccia la sua parte, nell’ambito delle proprie responsabilità, per ridurre al minimo il rischio per le persone, gli animali e le cose.