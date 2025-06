Estate di cantieri a Ragusa: via Ettore Fieramosca si restringe, traffico rivoluzionato fino a settembre

Estate di cantieri e modifiche alla circolazione nella zona nord della città di Ragusa. A partire dalle 7:00 di martedì 2 luglio e fino alle 12:00 di domenica 7 settembre, prende il via un intervento strategico per la sicurezza e la fluidità del traffico: la realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità dello svincolo della S.S. 115, all’altezza di Bruscè/Cisternazzi. Per consentire i lavori, è stato istituito il restringimento della carreggiata di via Ettore Fieramosca, uno degli assi principali della mobilità urbana e punto nevralgico per chi si muove tra centro e periferia.

Ma non finisce qui. Contestualmente, saranno chiuse due rampe di accesso alla Statale: stop all’uscita per i veicoli provenienti da Modica, che non potranno più immettersi in città da quel tratto; stop anche all’ingresso per i mezzi diretti a Catania, che dovranno seguire un percorso alternativo. Il punto interessato si trova precisamente al km 320+500 della S.S. 115.

Ecco come cambia il traffico

Chi da Ragusa dovrà raggiungere Catania, potrà farlo attraverso il seguente itinerario:

via Ettore Fieramosca → via Giovanni Antonio Cartia → cavalcavia Giovanni Pluchino (SP 25) → svincolo Catania–Comiso.

