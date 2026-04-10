“Esserci sempre”: a Ragusa la festa della Polizia tra eroi quotidiani e vite salvate

Si è svolta questa mattina a Ragusa la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, nel segno del tema “Esserci sempre”.

L’evento ha avuto luogo nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La celebrazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti, all’esterno della Questura, da parte del Prefetto Tania Giallongo e del Questore Salvatore Fazzino.

Nel corso della cerimonia sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, affidati al personale della Polizia di Stato in quiescenza.

Il Questore ha quindi illustrato le attività svolte nel 2025, evidenziando i risultati conseguiti: 201 arresti, 1.161 denunce, oltre 82 mila persone identificate e più di 34 mila veicoli controllati, oltre a un’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio e importanti operazioni nel contrasto alla criminalità e al traffico di stupefacenti .

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti al personale distintosi in servizio.

Hanno ricevuto l’Encomio Solenne il Vice Questore Andrea Monaco e l’Ispettore Adriano Scifo, che portavano a termine, insieme ad altro personale, un’attività di polizia giudiziaria culminata con l’arresto a Vittoria di cinque appartenenti a un clan mafioso, responsabili di reati quali tentato omicidio e detenzione e porto di armi clandestine.

Riconoscimento anche per il Sovrintendente Michele Migliore, che riusciva a trarre in salvo una donna che, con intenti suicidi, si era arrampicata su una trave del tetto di una villa a circa otto metri di altezza a Modica.

Encomio Solenne anche per il Vice Sovrintendente Carmelo Davide Denaro, che con tempestività e determinazione, insieme a un collega, metteva in salvo numerose persone rimaste bloccate durante un incendio sviluppatosi nei pressi delle loro abitazioni, sempre a Modica.

Premiato inoltre l’Assistente Capo Coordinatore Massimiliano Occhipinti, che, unitamente ad altri colleghi, identificava e denunciava 33 soggetti responsabili di vari reati in occasione di un incontro di calcio allo stadio di Vittoria, per i quali veniva disposto il DASPO.

Riconoscimento anche per l’Assistente Capo Coordinatore Ruben Tomasi, che durante un’esecuzione di sfratto a Ispica riusciva a evitare che il soggetto coinvolto mettesse in atto condotte autolesionistiche.

Sono stati inoltre conferiti encomi ad altri operatori distintisi in attività di polizia giudiziaria e soccorso pubblico.

Il Sostituto Commissario Daniela Virgadavola traeva in arresto due soggetti responsabili di omicidio.

Gli Ispettori Marco Canto e Francesco Schininà, in servizio alla DIGOS, traevano in arresto un cittadino extracomunitario evaso in Francia.

L’Ispettore Vincenzo Cavallo, il Vice Sovrintendente Giorgio Carrubba e l’Assistente Gabriele Ragusa arrestavano tre trafficanti di droga.

L’Assistente Placido Maggiore e l’Agente Scelto Angelo Firrincieli traevano in arresto un soggetto per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni.

L’Ispettore Giovanni Pantò e il Vice Ispettore Salvatore Piccione arrestavano due soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Sovrintendente Salvatore Sanzà e il Sovrintendente Luigi Moschella arrestavano cinque soggetti per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il Vice Sovrintendente Giuseppe Colletta traeva in arresto due soggetti responsabili di violenza sessuale.

Infine, l’Assistente Capo Coordinatore Antonio Lupo e l’Assistente Giuseppe Modica si distinguevano per aver tratto in salvo una donna che aveva tentato il suicidio.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche le famiglie dei poliziotti, ha rappresentato un importante momento di condivisione e vicinanza tra la Polizia di Stato e la comunità, rinnovando il valore del servizio e della presenza costante sul territorio.

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