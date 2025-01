Esordio positivo per il pilota ragusano Mirko Sulsenti

Esordio per il pilota ragusano Mirko Sulsenti. La prima uscita del 2025 ha subito garantito una vittoria assoluta per il pilota della Scuderia Catania Corse, sul trono della gara organizzata da Orazio Casella nella pista “Sole Luna”. Esito molto positivo per le numerose modifiche effettuate sulla sua Bulla 1000 BMW, in ottica campionato SuperSalita.

Nonostante un avversario di altissimo livello, Sulsenti ha trionfato grazie alla somma dei tempi, dimostrando costanza e capacità di adattarsi anche a situazioni tecniche non ideali.

La gestione del gap nella seconda manche evidenzia una tenacia che gli ha permesso di mantenere un margine decisivo.

La vettura ha migliorato di 1,6 secondi al giro su una pista corta e tecnica, un risultato notevole se consideriamo che non sono state utilizzate gomme nuove. L’adozione di un assetto da salita in una gara su pista è una scelta ponderata, volta a prepararsi al meglio per il campionato Super Salita 2025. Le scelte tecniche sono finalizzate a lungo termine, come dimostrato dai test sugli interventi in corso, tra cui il nuovo airbox in fibra di carbonio e le bandelle modificate.

Il contributo di specialisti come Nunzio Tumino, Domenico Di Salvo e Stefano Consalvo ha portato a un miglioramento tangibile del mezzo. Il supporto tecnico di RG Kartronic e ORAM ha ottimizzato rispettivamente la gestione del motore e le sospensioni. Si punta a perfezionare ulteriormente l’erogazione del motore BMW 1000 e a ottimizzare il telaio per sfruttare appieno le sue potenzialità.

Il pilota si mostra determinato e fiducioso. La scelta di confrontarsi con i migliori piloti e mezzi rappresenta un atteggiamento competitivo e ambizioso, fondato sulla volontà di crescere continuamente. Questo approccio riflette una mentalità vincente e una grande passione per il motorsport.

La vittoria e il progresso tecnico segnano un punto di partenza promettente per la stagione. Se il trend positivo continuerà, Mirko Sulsenti e il suo team potrebbero affermarsi come protagonisti di spicco nel campionato Super Salita.

Foto: Angelo Basile

© Riproduzione riservata