Escursionista si infortuna ai laghetti di Cavagrande. Salvata da gruppo Alpino della Guardia di Finanza

Soccorsa dai militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi una turista in difficoltà. La donna, nel corso di un’escursione di gruppo presso la riserva naturale orientata ”Cavagrande del Cassibile”, la cui area si estende per 2.700 ettari nel territorio di Avola, Siracusa e Noto ed è attraversata dal fiume Cassibile che nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon lunghi 10 chilometri, mentre percorreva il sentiero di base, improvvisamente ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e infortunandosi tanto da non riuscire a proseguire.

Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle hanno raggiunto la donna con una sospetta distorsione della caviglia sinistra e dopo avere immobilizzato la gamba, insieme ai volontari del Cnsass, hanno trasportato l’escursionista fino al cancello di uscita della riserva, a circa 30 minuti di cammino dal luogo dell’incidente. Sul posto era già in attesa il personale sanitario in servizio con un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita presso l’ospedale ”Umberto I” di Siracusa.

