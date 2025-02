Eruzione Etna: nessuna limitazione per aeroporto Catania

L’Etna continua a regalare fontane di lava spettacolari ma a causa dell’intensa attività eruttiva la SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, ha comunicato aggiornamenti relativi alle operazioni aeree in corso.

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto modifiche temporanee alla gestione dello spazio aereo e dei voli.

Le misure in vigore

AGGIORNAMENTO ORE 18,30

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Est del vulcano (settori A3 e A3 bis) fino alle ore 09.00 di domani mattina ora locale. Nessuna restrizione per il traffico da e per Catania.

I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Indicazioni per i passeggeri

La SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento. Le limitazioni temporanee possono comportare ritardi o cancellazioni per i voli in arrivo, rendendo necessaria una verifica preventiva.

La situazione è in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti. Eventuali variazioni sulle operazioni aeroportuali saranno comunicate nelle prossime ore.

