Emergenza Niscemi: solidarietà dalla Misericordia di Modica con una raccolta di beni non deperibili

Sono 352 le istanze pervenute al Comune di Niscemi nella sola giornata di ieri per accedere alle misure di assistenza e ristoro attivate dopo la grave emergenza che ha colpito la città. I moduli, pubblicati sul sito istituzionale del Comune, stanno consentendo una prima mappatura dei bisogni di famiglie che, nel giro di poche ore, si sono ritrovate senza casa e senza certezze.

A Niscemi si lavora senza sosta per fronteggiare una situazione complessa: la macchina dei soccorsi è imponente, ma le necessità sono tante e immediate. Accanto all’intervento delle istituzioni, sta crescendo una grande rete di solidarietà che coinvolge associazioni, volontari e cittadini da tutta l’Isola.

Tra le iniziative attivate, un ruolo importante lo sta assumendo la raccolta solidale di beni non deperibili organizzata a Modica, promossa dalla Misericordia di Modica, in collaborazione con la Misericordia e l’Unitre di Niscemi, con il patrocinio del Comune di Niscemi. Un aiuto concreto, pensato per rispondere alle esigenze più urgenti delle famiglie colpite.

La raccolta riguarda prodotti a lunga conservazione e beni di prima necessità: pasta, riso, olio, tonno e carne in scatola, legumi, passata di pomodoro, biscotti, zucchero, alimenti per l’infanzia e prodotti per la persona. Materiali essenziali che, in un momento di emergenza, possono fare davvero la differenza.

Il punto di riferimento per chi vuole contribuire è la Misericordia di Modica, in via Mercè. Per informazioni è disponibile anche il numero 331 7327899. Ogni gesto, anche il più semplice, diventa parte di un sostegno più ampio che sta unendo comunità diverse in un unico abbraccio solidale.

