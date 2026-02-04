Home / Attualità

Emergenza Niscemi: solidarietà dalla Misericordia di Modica con una raccolta di beni non deperibili

04 Feb 2026 10:16

Sono 352 le istanze pervenute al Comune di Niscemi nella sola giornata di ieri per accedere alle misure di assistenza e ristoro attivate dopo la grave emergenza che ha colpito la città. I moduli, pubblicati sul sito istituzionale del Comune, stanno consentendo una prima mappatura dei bisogni di famiglie che, nel giro di poche ore, si sono ritrovate senza casa e senza certezze.

A Niscemi si lavora senza sosta per fronteggiare una situazione complessa: la macchina dei soccorsi è imponente, ma le necessità sono tante e immediate. Accanto all’intervento delle istituzioni, sta crescendo una grande rete di solidarietà che coinvolge associazioni, volontari e cittadini da tutta l’Isola.

Tra le iniziative attivate, un ruolo importante lo sta assumendo la raccolta solidale di beni non deperibili organizzata a Modica, promossa dalla Misericordia di Modica, in collaborazione con la Misericordia e l’Unitre di Niscemi, con il patrocinio del Comune di Niscemi. Un aiuto concreto, pensato per rispondere alle esigenze più urgenti delle famiglie colpite.

La raccolta riguarda prodotti a lunga conservazione e beni di prima necessità: pasta, riso, olio, tonno e carne in scatola, legumi, passata di pomodoro, biscotti, zucchero, alimenti per l’infanzia e prodotti per la persona. Materiali essenziali che, in un momento di emergenza, possono fare davvero la differenza.

Il punto di riferimento per chi vuole contribuire è la Misericordia di Modica, in via Mercè. Per informazioni è disponibile anche il numero 331 7327899. Ogni gesto, anche il più semplice, diventa parte di un sostegno più ampio che sta unendo comunità diverse in un unico abbraccio solidale.

