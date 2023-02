Elezioni: il cyber candidato. Gian Piero Trovato è un fake nato da intelligenza artificiale

Eh già. Gli indizi erano chiari, il carnevale di mezzo, una candidadura “seria” ma non esplicitamente “reale” e anche noi siamo stati al “gioco” che però tanto gioco non è. Il terzo candidato sindaco di Ragusa, Gian Piero Trovato in realtà (anche se risulta paradossale lo stesso termine) è prodotto di intelligenza artificiale che ha interagito con chi gli ha posto domande, ha elaborato uno stringato programma elettorale, dissertato sul Pnrr, calcolato l’intervisibilità dei pali eolici. Lo ha svelato la stessa persona che lo ha presentato, Vincenzo La Monica.

Ecco il messaggio

“Carissimi, Gian Piero Trovato è stato sgamato! Alcuni di voi hanno messo insieme gli indizi disseminati sulla pagina e hanno capito che il candidato a sindaco e l’intera pagina (comprese foto, testi, interazioni su Messanger) sono frutto dell’intelligenza artificiale. Non era molto difficile, (bastava mettere insieme le iniziali del candidato) e io non sono un esperto”. Ma al di là di quella che lo stesso La Monica definisce componente “giocosa della pagina, non a caso inaugurata a Carnevale”, lo spazio c’è, eccome, per riflettere. “Candidare un’intelligenza artificiale come amministratore di un Comune offre una serie di spunti che mi piacerebbe fossero colti e dibattuti” continua La Monica.

Il cyber candidato

Il linguaggio: “rimasticando elementi già noti, in modo prettamente meccanico, il nostro Gian Piero Trovato ha messo in campo una serie di cliché in politichese che sarebbe interessante valutare nelle differenze con i programmi reali dei candidati a sindaco”. E poi, “se gli esseri umani parlano come chat GPT, quale spazio rimane per la politica, ovvero per le capacità di pensare “fuori dagli schemi” e di formulare soluzioni non previste dalle istruzioni di partenza?”.

La curiosità

Inquietante, vero? Eppure guardando oltre, diverse migliaia di cittadini hanno guardato con curiosità ai post dell’ormai “perso” candidato, trovato di nome e fatto solo per 48 ore. Curiosità, apprezzamento per la pacatezza e in alcuni casi, quasi tenerezza per la semplicità di quanto proposto, il nostro ha attirato parecchi curiosi che hanno cercato di capire chi fosse, da quale parte pendesse il suo orientamento politico…

E se il futuro sta proprio nell’intelligenza artificiale?

Vincenzo La Monica si chiede se magari nel futuro una intelligenza artificiale potrà offrire spunti e soluzioni nella vita amministrativa di una città “e, in ogni caso, quali strumenti abbiamo per difenderci da manipolazioni meno grossolane di quella innocua che ho proposto attraverso Gian Piero Trovato? Ne parliamo?”. Restiamo convinti che la persona non potrà essere mai sostituita da alcuna intelligenza artificiale. La gentilezza si può simulare, il sentimento? Cosa serve ad una città per progredire e crescere assieme alla comunità che ci vive? Soluzioni concrete, programmi a breve, medio e lungo termine, persone reali, interazione, magari con qualche aiutino “artificiale”? Gian Piero Trovato è stato generato da due programmi, uno per creare il suo volto e le immagini che lo hanno messo pensoso in riva al mare e uno per la chat che ha “gestito” i rapporti con chi ha cercato di interagire con lui.