Elezioni amministrative: l’affluenza alle ore 23. Si può votare fino alle 15 di questo lunedì. A seguire immediatamente i dati in diretta

Mancano adesso solo poche ore per conoscere i risultati elettorali. Si vota anche questo lunedì dalle 7 alle 15 nei Comuni di Ragusa, Modica, Comiso e Acate. Ci sono anche altre città in Sicilia chiamate al rinnovo delle proprie Amministrazioni locali, ovvero Catania, Siracusa, Trapani e Palazzolo Acreide. Seguiremo dalle 14,45 in diretta streaming su Ragusaoggi.it e su Facebook ma anche su Videoregione al canale 14 del digitale terrestre, tutti i dati, minuto per minuto. E lo faremo potendo contare anche sugli exit poll.

Intanto questa domenica sera chiusura seggi alle ore 23. Disponibili i dati dell’affluenza. A Ragusa ha votato il 43% degli aventi diritto, a Modica il 47%, a Comiso il 43% (il dato più basso) e ad Acate il 55%. In tutte le città si registra una netta diminuzione dell’affluenza alle urne, un dato su cui riflettere e che rilancia il tema della disaffezione alla politica.