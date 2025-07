Educazione alimentare nelle scuole: se ne parla a Ispica

Appuntamento alle 18,30 all’Hotel Principe di Belmonte a Ispica, per parlare sul tema “L’importante è la salute. Insegniamola” in un incontro organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Longaevitas” e dalla organizzazione di volontariato “Per Vivere Insieme”.

Verrà esaminata la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, enti di istruzione e formazione di Forze Armate, Forze di Polizia e di pubblico soccorso”. Si guarda con sempre più interesse alla proposta di introdurre in scuole, università e accademie militari, l’insegnamento obbligatorio di Educazione alimentare, degli stili di vita sani e la sostenibilità ambientale. Ciò al fine di formare cittadini consapevoli che mettano al centro la persona, il cibo, l’ambiente e la qualità della vita. La capillare informazione sul territorio nazionali in corso mira a raggiungere le 50 mila firme necessarie per poter presentare la proposta di legge in Parlamento.



