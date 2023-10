Educare al rispetto delle regole, 800 alunni in campo con le Fiamme oro e il Ragusa Rugby. Ecco le immagini

Ottocento ragazzi delle scuole ragusane e un obiettivo, educare al rispetto delle regole attraverso lo sport e in questa occasione con la straordinaria partecipazione dei tecnici del gruppo sportivo Fiamme oro di rugby.

LO SPORT COME METAFORA DEL RISPETTO DELLA VITA E DEL GIOCO DI SQUADRA

Una festa sugli spalti e in campo a Ragusa, presente anche il presidente regionale della federazione, fortemente voluta dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore che nei saluti iniziali – portati assieme al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri ai comandanti di Carabinieri e Guatdia di Finanza, i colonnelli Carmine Rosciano e Walter Mela e il sindaco Peppe Cassì – ha voluto sottolineare la gioia di condividere non solo esempi positivi ma il valore dello sport come moltiplicatore del rispetto delle regole, della condivisione anche nella capacità, in questo caso di arrivare alla mèta facendo gioco di squadra.

Poi il via alle attività sotto lo sguardo attendo degli istruttori del Ragusa Rugby e i tecnici delle Fiamme oro, ecco i loro nomi: Vice sovrintendente Massimiliano Bizzozero (referente tecnico sett.giovanile e sociale) assistente capo coordinatore Alberto Altigieri (referente sett. scuola), assistente Valerio Viceré (referente preparazione atletica giovanili) e Katia Pacelli (psicologa età evolutiva e dello sport).