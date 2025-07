Educare al rispetto dell’ambiente: l’Istituto Comprensivo “Santa Marta Ciaceri” diventa modello di sostenibilità

In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, arriva da Ragusa un esempio virtuoso di educazione ambientale e impegno collettivo. L’Istituto Comprensivo “Santa Marta Ciaceri”, con il plesso Piano Ceci, ha ottenuto la certificazione EcoSchools e la prestigiosa Bandiera Verde FEE (Foundation for Environmental Education), due riconoscimenti di livello europeo che premiano l’impegno della scuola per lo sviluppo sostenibile.

Un risultato che non nasce per caso, ma è il frutto di un lungo e articolato percorso educativo. Al centro del progetto, sostenuto con entusiasmo dalla dirigente scolastica Grazia Basile, c’è la volontà di formare cittadini consapevoli, capaci di compiere scelte responsabili nel rispetto dell’ambiente. Il programma Eco-Schools, infatti, mira a integrare la sostenibilità nelle attività quotidiane scolastiche, trasformando l’apprendimento in azione concreta.

Tra i progetti simbolo, spicca il mercatino del venerdì, appuntamento settimanale che ha coinvolto studenti, famiglie e docenti in un vero e proprio “compito di realtà”. Alunni protagonisti, non solo spettatori: hanno coltivato, preparato, organizzato, venduto e riflettuto sul concetto di filiera sostenibile, consumo consapevole e stagionalità dei prodotti.

Un lavoro di squadra

“Questo è il frutto di un lavoro di squadra – ha sottolineato la dirigente Basile – fatto di passione, attenzione e dedizione. Ringrazio ogni componente della nostra comunità scolastica: dagli alunni al personale ATA, dai docenti alle famiglie, fino all’Eco-Comitato e all’Amministrazione comunale che ci ha supportato”.

Fondamentale, infatti, è stata la collaborazione con l’Ufficio Ecologia del Comune di Ragusa e il sostegno del sindaco, che hanno condiviso la visione della scuola e ne hanno facilitato l’azione sul territorio.

La Bandiera Verde non è solo un vessillo da esporre. È un simbolo di una scuola che non si limita a insegnare, ma educa attraverso l’esempio e il coinvolgimento attivo, trasformando ogni gesto quotidiano in un passo verso un futuro più sano e responsabile.

In un tempo in cui la crisi climatica impone nuove consapevolezze, la Santa Marta Ciaceri dimostra che l’educazione è l’unico vero strumento per il cambiamento. E che anche da una piccola scuola siciliana può partire una grande lezione di civiltà.

