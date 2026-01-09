Ecco le nuove rotte internazionali dell’aeroporto di Trapani grazie al ritorno di Ryanair. Poteva essere Comiso

Un “destino” che poteva toccare a Comiso ma così non è stato. Ryanair consolida la propria presenza in Sicilia occidentale e rilancia lo scalo di Trapani-Marsala, rendendo pienamente operative le nuove rotte invernali 2025/2026. I primi voli del 2026 sono già programmati per questa settimana, segnando un passaggio strategico per l’aeroporto e per l’intero territorio. Nel frattempo, di un possibile ritorno della compagnia irlandese a Comiso, non si parla più da molto, forse troppo tempo.

I nuovi collegamenti uniscono Trapani a Bruxelles Charleroi, Baden-Baden, Katowice, Bratislava e Pescara, ampliando in maniera significativa la rete di destinazioni disponibili anche nei mesi invernali. Una scelta che rafforza l’accessibilità della Sicilia occidentale e risponde alla crescente domanda di mobilità e turismo durante tutto l’anno.

Le frequenze previste garantiscono collegamenti regolari sia con importanti capitali europee sia con il centro Italia, offrendo ai passeggeri siciliani nuove opportunità di viaggio a tariffe competitive e favorendo l’arrivo di flussi turistici internazionali.

Un investimento strategico sullo scalo di Trapani

L’attivazione delle nuove rotte rientra in un più ampio progetto di sviluppo che porterà, da gennaio 2026, all’apertura di una nuova base Ryanair a Trapani-Marsala. Il piano prevede l’impiego di nuovi aeromobili, un investimento complessivo stimato in circa 200 milioni di dollari, un volume superiore al milione di passeggeri all’anno e un impatto occupazionale significativo sul territorio. A Comiso, la situazione al momento è sostanzialmente statica: lo scalo ha registrato numeri di traffico contenuti, con rotte e voli che non hanno ancora raggiunto livelli elevati di domanda e scarsi flussi di passeggeri, tanto da essere descritto nei mesi scorsi come un aeroporto quasi deserto con pochissimi voli attivi e un ridotto numero di partenze e arrivi.

