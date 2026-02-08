Ecco le fasi del recupero della cassaforte del bancomat asportato a Giarratana. FOTO GALLERY

La cassaforte gettata da un dirupo per eludere i controlli. Ecco come hanno fatto i ladri. Troppo ingombrante e visibile, per pensare di poterla portare a bordo di un camioncino in un luogo “sicuro” per forzarla. Nella notte tra venerdì e sabato il furto con spaccata alla filiale della Banca Agricola di Sicilia di Giarratana e poi la fuga.

Una scia di indizi seguìta dai militari dell’Arma del Comando provinciale nuclei Operativo e Investigativo e dei militari della stazione di Giarratana fino ai ritrovamenti dei mezzi utilizzati, tutti rubati, e della cassaforte ancora piena con oltre 60mila euro all’interno, trovata dai carabinieri e recuperata grazie ai vigili del fuoco

