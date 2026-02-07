Colpo nella notte a Giarratana, bancomat sradicato con una ruspa

Assalto nella notte ad uno sportello bancomat BAPS a Giarratana. Ignoti hanno agito aiutati da un mezzo meccanico, asportando l’intero macchinario per il prelievo automatico di contanti. I fatti si sono verificati alla filiale di Corso XX Settembre. Ingenti i danni. Il bottino ancora in fase di quantificazione. Per compiere il colpo i malviventi si sono serviti di una ruspa con una imponente benna con la quale hanno letteralmente estirpato lo sportello automatico che viene utilizzato anche come cassa automatica per deposito contanti. Sul posto i carabinieri di Ragusa.

Ricerca fotografica: Franco Assenza

