Furto bancomat Giarratana: cassaforte ritrovata dai carabinieri nei campi, ladri a bocca asciutta

Conteneva oltre 60mila euro in contanti la cassa del bancomat, ma stavolta a bocca asciutta i malviventi. Le indagini del nucleo investigativo provinciale di Ragusa assieme al nucleo operativo radiomobile e ai militari dell’Arma della Stazione di Giarratana hanno permesso di rinvenire nelle campagne di Giarratana la cassa del bancomat ancora integra, nascosta nelle campagne in attesa di essere recuperata.

Il furto con spaccata era stato messo in atto con una ruspa che con una grossa benna montata aveva scardinato la cassa dalla filiale della Banca Agricola di Sicilia di Giarratana nel corso della notte tra venerdì e sabato, provocando anche seri danni dall’edificio. Poi la cassaforte era stata posta su un autocarro con una macchina a fare da apripista e a controllare la via di fuga.

La cassaforte, per il recupero della quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, conteneva circa 60.000 euro in contanti ed è stata posta sotto sequestro. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari al termine dei rilievi tecnici. Dopo un pattugliamento attento del territorio, e a seguito delle indagini immediatamente avviate, i militari hanno rinvenuto nelle campagne circostanti al luogo dell’evento, nel corso della stessa mattinata, un autocarro ed un’autovettura, entrambi oggetti di furto e privi di targhe, nonché la cassa bancomat rubata, ancora non forzata, nascosta nei campi, non distante dal luogo del ritrovamento dell’autocarro. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Ragusa proseguono al fine di individuare i responsabili.

